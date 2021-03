Dit is geen fata morgana en aan de kust schrikken ze zich een bult (of twee): kameel bezoekt onze hele kust

Heel wat strandwandelaars schrokken zich de afgelopen dagen een bult, of zelfs twee. Muziekgroep Gabbro is namelijk met een kameel de kustlijn aan het afstappen. Her en der houden de bandleden halt om muziek te spelen. “Maar onze kameel maakt uiteraard de tongen los”, zegt saxofoniste Hanne De Backer.

