Meer dan 18.000 aardbevingen in negen dagen tijd. Dat zijn er zo’n 2.000 per dag, zo’n 83 per uur of één aardbeving om de 43 seconden. En de trillingen nemen niet af. In IJsland zitten ze dan ook op iets groots te wachten. En dat waarschijnlijk in de vorm van een vulkaanuitbarsting.