Marc Van Ranst: “Als je zo’n epidemie haar gang laat gaan, gaan de winkels en ons welzijn ook niet bloeien, hoor”

U denkt aan het overlegcomité dat er zit aan te komen, en u hebt het gevoel dat het nu écht wel tijd is voor versoepelingen? Marc Van Ranst voelt het ook. “Maar het voelen en eraan toegeven is twee. Ik voel haast elke dag goesting in frieten, maar het is dom om daaraan toe te geven. Ik wil óók van die akelige maatregelen af. Ik wil op restaurant, want ik ben het beu om de afwas te doen. Maar volgende week de horeca opendoen? Sorry, maar dat gaat niet.”