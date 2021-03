Ref heeft nauw contact met besmette persoon: Liverpool-Chelsea krijgt nieuwe scheids twee uur voor aftrap

Ook in de Premier League blijft corona een hoofdrol spelen. De wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea kreeg in extremis nog een nieuwe scheidsrechter toegewezen als gevolg van een nauw contact bij de oorspronkelijk aangeduide ref.

Normaal werd de wedstrijd geleid door Craig Pawson. Maar de scheids kreeg vandaag te horen dat één van zijn ‘close contacts’ positief had getest op corona. En dus werd in allerijl een vervanger gezocht en gevonden. Topref Martin Atkinson bleek in de buurt te zijn en kreeg de leiding van de wedstrijd in handen.