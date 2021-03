Françis Amuzu, zoon van ex-Standard-speler én mediaschuw na aardig wat kritiek: “Sorry jongens, de krant lezen is niet plezant”

Françis Amuzu (21) spreekt zelden met de media. Wij schrijven vaak dat hij niet efficiënt is én er is al genoeg druk. Nochtans heeft Ciske een goed verhaal: zo is zijn pa Theo nog altijd de jongste speler ooit voor Standard, blonk Cis zelf als tiener uit in het zaalvoetbal en speelde hij jaren op blote voeten. Nu Anderlecht strijdt voor de Beker en Play-off 1 geeft Amuzu toch eens een interview. “Ik mag niet te veel nadenken.”