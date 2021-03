Inter profiteert optimaal van puntenverlies AC Milan, Romelu Lukaku geeft assist tegen Parma

Inter heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de Scudetto. Het won met 1-2 op het veld van laagvlieger Parma. Alexis Sanchez scoorde beide doelpunten voor Inter, Lukaku gaf de assist voor het tweede doelpunt. Dankzij deze overwinning vergroot Inter de kloof op stadsrivaal AC Milan tot 6 punten.

De wedstrijd begon niet al te verschroeiend. Beide teams stonden goed in organisatie en gaven weinig kansen weg. In de laatste 5 minuten van de eerste helft kreeg Romelu Lukaku toch nog 2 goede kansen om de score te openen, maar hij besloot eerst te zwak op Luigi Sepe, en kopte daarna naast op een goede voorzet van Ivan Perisic.

In de tweede helft lukte het dan toch voor Inter. In minuut 54 scoorde Alexis Sanchez de 0-1, een kleine 10 minuten later gaf Lukaku een knappe assist aan opnieuw Alexis Sanchez. Hernani zorgde met een knappe volley 20 minuten voor tijd nog wel voor spanning, maar Inter trok de zege toch over de streep. Een uitstekend resultaat dus voor Inter, dat nu steeds dichter bij een eerste Italiaanse landstitel sinds 2010.