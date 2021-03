Nieuwe tool van NMBS moet reizigersstroom richting kust in kaart brengen

Oostende - Er lijkt een oplossing in de maak voor de overvolle treinen richting kust. De NMBS werkt aan een (vrijwillig) aanmeldingssysteem dat een inschatting moet maken van het aantal reizigers dat zich op drukke dagen richtig kust begeeft. Het systeem moet deze maand klaar zijn en zal worden getest tijdens de paasvakantie.

Met het nieuwe systeem kunnen ze aan de kust te weten komen welke reizigersstromen eraan komen. “Eigenlijk is dat systeem al in gebruik via onze routeplanner”, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Op basis daarvan kunnen we dan inschatten of het druk zal worden op bepaalde plaatsen. Dat is zowel voor de reiziger als de kustgemeenten goed om te weten, ik zie dus niet in waarom die informatie niet gedeeld kan worden.”

Het systeem moet eind deze maand klaar zijn en zal in de paasvakantie worden getest op de treinen richting Oostende. “Eindelijk begint men aan een oplossing om de reizigersstromen te voorspellen, in te schatten en onder controle te houden”, aldus Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Dat zal voor iedereen een verbetering zijn. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook erna. Het zal ons de kans geven om voorbereid de reizigersstroom op te vangen.”

Het nieuws raakte donderdagavond bekend, na een overleg tussen de NMBS en West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Het was een zeer goed overleg”, aldus Crols. “Voor alle duidelijkheid: we hebben allemaal hetzelfde doel, hé. We willen allemaal dat de reizigers op een veilige manier op hun bestemming raken.”