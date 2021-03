“De VAR is onmisbaar geworden: waarom heeft Pro League voor de kwartfinales dan geen videorefs ingezet?”

Weer geen dubbel voor Club Brugge. Blauw-zwart steekt er in de competitie met kop en schouders bovenuit maar verliest in één week twee van zijn hoofddoelen. Vorige week was het corona, op Standard ook nog een beetje. Maar het is vooral het ontbreken van de VAR die Club razend maakte. Zowel bij het doelpunt van Standard als de niet toegekende gelijkmaker van Club Brugge had de videoref de scheidsrechter kunnen helpen. Klauss leek buitenspel te staan, Mignolet raakte de bal dan wellicht toch met de hand.