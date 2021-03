Chinees Volkscongres van start: China stelt “bescheiden” doel voor economische groei, meer budget voor defensie

China mikt dit jaar op een economische groei van meer dan 6 procent, heeft premier Li Keqiang gezegd tijdens de opening van het jaarlijkse Chinese Nationale Volkscongres in Peking. Li maakte ook bekend dat China in 2021 11 miljoen nieuwe banen in de steden wil realiseren.

De verwachte groei van het bruto binnenlands product is een stuk lager dan wat analisten hebben voorspeld. Die gaan ervan uit dat de Chinese economie dit jaar met meer dan 8 procent kan gaan groeien. Premier Li stelde dat in het streefgetal van 6 procent het “herstel van de economische activiteit” is meegenomen, verwijzend naar de economische gevolgen van de coronacrisis.

Vorig jaar schrapte de regering voor het eerst sinds 2002 het jaarlijks beraamde streefgetal voor economische groei, vanwege de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebracht. In 2020 groeide de Chinese economie volgens de officiële cijfers met 2,3 procent. Daarmee was China de enige economische grootmacht die vorig jaar geen krimp noteerde.

Meer budget voor defensie

China maakte via een nota van het ministerie van Financiën meteen ook de begroting voor het leger bekend. De Chinese strijdkrachten kunnen in 2021 rekenen op 6,8 procent meer budget. De stijging is iets groter dan die een jaar eerder (6,6 procent). Het gaat om 1.355,34 miljard yuan (209 miljard dollar). Enkel de Verenigde Staten geven meer uit aan defensie; het Amerikaanse defensiebudget ligt zowat driemaal hoger dan het Chinese.

De bijkomende middelen voor het leger kaderen in de spanningen of conflicten met de VS, India en Taiwan. Ook de territoriumtwisten in de Zuid-Chinese Zee spelen mee. China bouwt er gemilitariseerde eilanden.

