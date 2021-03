Belgische winkelketens promoten lokaal winkelen tijdens tweede “Bel Friday”-weekend

Dit weekend zetten 34 non-foodwinkelketens met de actie “Bel Friday” het lokaal winkelen opnieuw in de kijker. De klant zal kunnen rekenen op attenties en promoties, aldus de initiatiefnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar de aanleg van een speelbos van 5 hectare.

Het doel van Bel Friday is om Belgische handelaars, hun medewerkers en hun klanten een weekend lang extra in de schijnwerpers te zetten om zo de Belgische economie te versterken. De eerste editie vond plaats tijdens het weekend van 1 november 2020, toen het land opnieuw in lockdown ging en de regels rond winkelen weer strenger werden.

Het tweede Bel Friday-weekend gaat vandaag, vrijdag, van start. Zowat 34 merken en retailers zetten deze keer hun schouders onder het project. De slogan van de campagne blijft “Hier, daar gaan we samen voor”. Op de website belfriday.be staat met welke acties elke retailer uitpakt. In het najaar volgt ook een derde editie van Bel Friday.

Een deel van de opbrengst van de eerste editie ging naar Rode Kruis België, en ook voor de tweede editie wordt samengewerkt met een goed doel, namelijk Bosalliantie. Het doel is om met het geld een speelbos van 5 hectare aan te leggen, op een centrale ligging in België die nog bepaald moet worden.