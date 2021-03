Mexicaanse coronavariant duikt op in Nederlands Limburg

Opnieuw is er in Nederlands Limburg een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. In Sittard, Maastricht, Born en Beek zijn afgelopen twee weken zeker tien mensen besmet geraakt met een nieuwe variant, de Mexicaanse mutant.

De microbiologen van het Maastricht UMC + zijn bezorgd na het ontdekken van een nieuwe variant tijdens het genetisch analyseren van positieve PCR-tests. De Mexicaanse variant heeft net als de Briste, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse virusvarianten een mutatie aan de eiwit-spikes. Die spikes zijn de uitsteeksels waarmee het virus onze cellen kan binnendringen.

”Het effect van de mutatie is mogelijk hetzelfde: de aanpassing kan een gevolg hebben voor de besmettelijkheid en de bestaande vaccins zouden kunnen worden omzeild. Het virus ontsnapt eraan, waardoor je ook als je al bent geprikt opnieuw ziek kunt worden”, weet Jozef Dingemans, microbioloog in het lab van het Maastricht UMC+. Die besmetting zal dan wel minder ernstig zijn, schat Dingemans in.

Deens variant

Maandag meldde De Limburger over een “Deense” variant (B.1.525) die was opgedoken in Noord-Limburg. Hoewel het RIVM die opnam in het rijtje ’zorgelijk’ is deze nog niet snel uitgebreid. Of dat bij de Mexicaanse variant wél zal gebeuren, durft Dingemans niet te voorspellen. Hij wijst op het land waar deze mutatie al dominant is: Mexico. “Daar dook deze variant (B.1.1.222) in oktober op. Vervolgens ging het snel: intussen zie je hem terug bij 87 procent van alle infecties. Hier zijn de getallen nu nog klein, maar dat was in het begin bij de Britse variant ook. We zijn pas twee weken onderweg.”

Niet allemaal gelinkt

Nog hebben de Maastrichtse microbiologen geen idee hoe het virus de oversteek heeft gemaakt, al zijn er wel meldingen bekend uit Aruba en Curaçao. De tien infecties tot dusverre in Limburg zijn niet allemaal aan elkaar gelinkt. In Sittard lijkt wel sprake van een groter cluster. “Je ziet duidelijk dat het virus, in het nauw gedreven door onze vaccins, bezig is om te overleven.” Die nieuwe routes zijn de nieuwe varianten die steeds vaker opduiken.