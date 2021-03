Geen “twelve points” voor op scooter liftende Zlatan Ibrahimovic na poging tot zingen tijdens muziekfestival

Donderdagavond was het eindelijk zover: Zlatan Ibrahimovic maakte zijn opwachting op het podium van het Sanremo-muziekfestival. Al maakte hij niet meteen een verpletterende indruk.

In de gelijknamige Italiaanse stad vindt deze week alweer de 71ste editie plaats van het muziekfestival, waar de Italiaanse deelnemer aan het Eurovisiesongfestival bepaald zal worden. De show wordt dan ook live uitgezonden worden op de RAI. Logisch want er zal deze keer geen publiek aanwezig zijn omwille van de gelden coronamaatregelen in het land.

Ibrahimovic ligt momenteel in de lappenmand, maar wilde het evenement voor geen geld van de wereld missen. Liefst vier helikoptervluchten heeft hij ervoor over. En donderdag stond hij daar plots op het podium, naast onder anderen Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic en presentator Amadeus. Om een liedje te zingen, zowaar. Al voelde de Zweed zich duidelijk niet in z’n element. ’Twelve points’ zouden ze op het Eurovisiesongfestival alvast niet uitdelen.

Curva dell'Ariston fatevi sentire ??

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. ??

Ecco la clip integrale ?? pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Misschien nóg opmerkelijker: Ibrahimovic stond op weg naar Sanremo in de file. Hij vond er dan niets beter op om een scooter tegen te houden en te liften naar het muziekfestival.