Bouchez pleit voor “universeel basisinkomen”

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het dringend tijd om werk te maken van een universeel basisinkomen zodat mensen de kans krijgen om “hun leven in handen te nemen”. Dat zegt hij in een interview met De Tijd.

Het is voorlopig nog maar een voorstel maar Bouchez vindt dat het tijd is om het thema aan te halen. Vanavond gaat de MR-voorzitter hierover in debat met de socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon en de Franse vrijheidsfilosoof Gaspard Koenig.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de voorzitter het idee aanhaalt. In zijn boek ‘L’Aurore d’un monde nouveau’ sprak hij al over een basisinkomen van 1.000 euro per maand. Volgens Bouchez zou zo’n inkomen alle andere sociale uitkeringen moeten kunnen vervangen, dan pas wordt het systeem ook effectief betaalbaar zonder dat de belastingen moeten worden opgetrokken. “Als de bestaande uitkeringen en voordelen in de sociale zekerheid door een basisinkomen worden vervangen, heb je al zowat 70 procent van de financiering. Je boekt daarnaast ook efficiëntiewinsten”, klinkt het.

Vrijheid

Maar wat Bouchez vooral wil met zo’n basisinkomen, is de mensen meer vrijheid geven. Volgens Bouchez zijn de mensen met een basisinkomen meer geneigd hun lot in eigen handen te nemen en zullen ze gemakkelijker beslissen te gaan studeren, een opleiding te volgen of te ondernemen.