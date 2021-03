Burgemeesters geven overheid slecht coronarapport

Steden en gemeenten zijn snoeihard voor de corona-aanpak van de federale en Vlaamse overheid. Dat blijkt uit een bevraging van Radio 2 en het Centrum voor Lokale Politiek van de UGent. Veel burgemeesters vinden dat ze te weinig gesteund worden tijdens de coronacrisis. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft begrip voor de klachten.

In de grote rondvraag van Radio 2 en de UGent werd bij alle Vlaamse en Brusselse burgemeesters gepolst naar de tevredenheid over de federale en Vlaamse overheid: voelen de gemeenten zich voldoende gesteund? Werden ze snel genoeg geïnformeerd over nieuwe maatregelen? Wisten steden en gemeenten altijd welk beleidsniveau ze moesten aanspreken? De antwoorden spreken voor zich: minder dan de helft van de burgemeesters (45,3%) voelt zich voldoende gesteund door de federale overheid, maar iets meer dan de helft (55,4%) ervaart genoeg steun van de Vlaamse overheid. Slechte punten dus.

Meer macht naar lokale besturen

Professor Herwig Reynaert van het Centrum voor Lokale Politie van de Universiteit Gent, werkte mee aan de bevraging en is streng voor de politiek: “Het is duidelijk dat voor een deel van de burgemeesters het Belgische politieke model niet gewerkt heeft tijdens de coronacrisis (...) Er moet meer macht naar de lokale besturen.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft begrip voor de klachten, zegt hij vrijdag in De Ochtend. “Lokale burgemeesters staan op zo’n moment voor een bijna onmogelijke taak. Dat is het lot van iemand die de eindverantwoordelijkheid heeft lokaal.”

Maar, zegt Somers, “je moet heel snel kunnen schakelen. Op het moment dat Overlegcomité beslissingen neemt, moet je die communiceren. Als je dan zegt: ‘we wachten nog twee dagen om eerst de burgemeesters te informeren, en dan pas de burgers’, is dat niet doenbaar. Je hebt eenheid in besluitvorming nodig, anders wordt het voor de mensen ondoorzichtig.”

Somers wijst er ook op dat Vlaanderen volop bezig is met meer bevoegdheden voor de lokale besturen. Het is een “gemengd verhaal”, zegt de Open Vld’er, die er op wijst dat heel wat zaken wel goed zijn gegaan. “Bijvoorbeeld de zomerscholen, vaccinatiecentra en de rol die de gouverneurs hebben gespeeld.”