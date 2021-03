Vermoedelijke terroristen vallen gevangenis in Somalië aan

Vermoedelijke strijders van terreurgroep al-Shabaab hebben in Somalië een gevangenis aangevallen en minstens acht veiligheidskrachten gedood. Verschillende gevangenen konden ontsnappen, onder wie ook vermoedelijke terroristen, meldt een politieagent.

In de nacht van donderdag op vrijdag vond aan de gevangenis van de havenstad Bosaso, in de semi-autonome provincie Puntland, een explosie plaats, gevolgd door schoten. Terreurgroep al-Shabaab eiste de aanval op via radiozender al-Andalus en liet weten dat bijna 400 gevangenen konden ontsnappen.

De islamistische fundamentalisten strijden al jaren voor de controle in de Hoorn van Afrika. Ze controleren grote delen van het zuiden en het centrum van Somalië en voeren regelmatig aanvallen en aanslagen uit, meestal tegen de ordediensten maar vaak ook tegen burgers.