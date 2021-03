Al meer dan 100 tips, maar nog altijd geen doorbraak in moordzaak juf Mieke

Herentals - Volgende week zal het vier maanden geleden zijn dat Mieke Verlinden (59) op brutale wijze vermoord werd, thuis in de Herentalse deelgemeente Noorderwijk. Ze werd in een grote plas bloed door haar man aangetroffen toen hij thuiskwam van zijn werk.

LEES OOK. Moordenaar van juf Mieke (59) droeg zeldzaam paar orthopedische schoenen: “Slechts 70 van verkocht”

De zorgjuf was zwaar toegetakeld, ze werd vermoord met 101 messteken. Van de dader, die gewoon langs de voordeur was binnengekomen, was geen spoor. Zijn DNA werd er wel aangetroffen, maar dat kon aan niemand gelinkt worden.

Er werd een voetafdruk van een orthopedische schoen van het merk Finn Comfort op de plaats delict gevonden. In het VTM-programma Faroek deden de speurders eind december een oproep naar mensen met informatie, of die iets verdacht gezien hadden.

“Er zijn meer dan honderd tips binnengekomen”, zegt Kristof Aerts van parket Antwerpen. “Op basis van de die tips zijn er verschillende mensen verhoord geweest. Maar een doorbraak is er nog niet. Bij de onderzoeksrechter werd ook nog niemand voorgeleid”, klinkt het. “De federale gerechtelijke politie Turnhout blijft het onderzoek verderzetten.”