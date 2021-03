Hoe en waarom Pro League besliste over geen VAR in kwartfinale Standard-Club Brugge

Hoe was het in godsnaam mogelijk dat er geen VAR aanwezig was in de kwartfinale van de Croky Cup? Daarvoor moeten we terug naar de Raad van Bestuur van de Pro League van 16 februari.

Sowieso was er geen VAR voorzien maar CEO Pierre François wierp het idee op de VAR te integreren, echter niet zonder te melden dat één van de vier wedstrijden (Eupen-AA Gent) niet op TV zou worden uitgezonden. De Raad van Bestuur van de Pro League discussieerde er even over en nam dan de vreemde beslissing dat de VAR in het geheel niet zou worden ingeschakeld in de kwartfinales. Opgegeven reden: de gelijkheid tussen alle nog betrokken clubs. (lvdw)