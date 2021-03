Youtube zal blokkering Trump-account pas opheffen als er geen “echt geweld” meer dreigt

De CEO van Youtube heeft laten weten dat het platform de schorsing van Donald Trump kan opheffen als de dreiging ven “echt geweld” afneemt. Dat meldt BBC vrijdag.

Youtube-CEO Susan Wojcicki zei dat het bedrijf naar overheidswaarschuwingen en gewelddadige retoriek zal kijken om te bepalen wanneer het veilig is om de schorsing op te heffen. Na de oproep in Capitol Hill op 6 januari waarbij vijf doden vielen, ward het account van Trump opgeschort. Youtube zei toen dat de intussen ex-president hun beleid inzake aanzetten tot geweld had geschonden.

“Het is vrij duidelijk dat er op dit moment nog steeds een verhoogd risico is op geweld”, zei de Youtube-chef donderdag tijdens een interview met de Atlantic Council, een Amerikaanse Atlanticistische denktank. Wojcicki verduidelijkte dat het gedrag van de voormalige president niet heeft geleid tot een volledig verbod op het platform. Het bedrijf werkt volgens een systeem met drie waarschuwingen en een account moet alle drie de waarschuwingen binnen 90 dagen ontvangen om permanent te worden verwijderd.

