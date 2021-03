Carrefour in zee met Deliveroo: binnenkort boodschappen binnen de 30 minuten aan huis geleverd

Carrefour laat vanaf dit weekend in België boodschappen aan huis leveren door Deliveroo. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

Dat gebeurt voorlopig alleen in Brussel, en eind maart in Luik, Antwerpen en Gent. Als de dienst aanslaat willen Carrefour en Deliveroo ook uitbreiden naar andere steden in ons land.

Via de app van de bezorgingsdienst kunnen klanten van Carrefour in 30 minuten eten en drinken thuis laten bezorgen. Er is keuze uit bijna 1.200 producten. Er kan elke dag worden besteld tot 19.30 uur, 7 dagen op 7.