Het verlanglijstje van Paul Magnette: Eerst onderwijs versoepelen en na de paasvakantie al de rest

PS-voorzitter Paul Magnette wil dat het Overlecgomité een kalender vastlegt voor de heropening van de gesloten sectoren eind april, begin mei. Versoepelingen in het onderwijs moeten er daarvoor al komen, zegt hij in een interview met Sudpresse.

“Eerste prioriteit is het onderwijs. De maatregelen werden vorige week bijna goedgekeurd: een heropening van de campussen in het hoger onderwijs, met 20% gelijktijdige aanwezigheid; alle middelbare scholieren opnieuw fulltime naar school na Pasen, met al een test twee weken voor Pasen (vanaf 22 maart) voor het 3e en 4e secundair (vakanties kunnen indien nodig als buffer fungeren) en een volledige terugkeer naar school voor de meest kwetsbare studenten in maart.”

Ten laatste 1 mei

Voor de socialist zouden de horeca, cultuur en evenementensector na de paasvakantie weer open kunnen gaan. “Misschien niet op maandag 19 april, maar eind april of uiterlijk begin mei. Waarom overigens niet 1 mei?” Volgens Magnette moet er vrijdag beslist worden, want voor de heropening van een restaurant kan je niet improviseren wat betreft het aannemen van personeel, aankoop van grondstoffen, de afronding van protocollen enzovoort. “Over acht weken hebben we een aanzienlijk deel van de bevolking ingeënt, vooral de meest kwetsbaren”, zegt Magnette.

Wat betreft sociale bubbels is die van mening dat er bijna zo goed al een akkoord is om van 4 naar 8 of 10 mensen te gaan buiten. Van de uitbreiding naar twee knuffelcontacten is hij geen tegenstander.

Geen niet-essentiële reizen

Over de opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen om over te stappen op ontmoedigende maatregelen, zegt Magnette: “Europese regels zullen ons daartoe dwingen, maar ik vraag er helemaal niet om”. “Deze reizen van een hele kleine minderheid maken de zaken vreselijk moeilijk qua controle. Het is een echte nachtmerrie voor de lokale autoriteiten, want niet iedereen is van goede wil.”