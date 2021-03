Voorlopig geen Pascal Struijk als Rode Duivel: “Zijn hart lijkt bij Nederland te liggen”

De Franse belofte Adrien Truffert (19) wordt inderdaad gevolgd door de Belgische voetbalbond, maar de Nederlandse verdediger Pascal Struijk lijkt een piste zonder resultaat te worden.

“Het lijkt erop dat Struijks hart bij Nederland ligt”, vertelt bondscoach Robert Martinez aan La Dernière Heure. “Daar moet je respect voor hebben, ook al is zijn profiel interessant voor ons. Ik wil geen oorlog tussen federaties creëren. Hij zal dan ook niet in mijn selectie zitten. Dit betekent echter niet dat zijn dossier gesloten is.”

Struijk heeft de Nederlandse nationaliteit, maar is in Deurne geboren en vroeg onlangs een Belgisch paspoort aan. De 21-jarige centrale verdediger van Leeds United werd door Martinez gevolgd met het oog op de WK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels tegen Wales en Tsjechië.

Foto: AFP

De bondscoach bevestigde wel dat Rennes-speler Adrien Truffert gevolgd wordt. “Ja, ik heb Truffert bekeken en met hem gesproken, maar er is nog niets concreet. Dat was slechts de eerste stap. Of hij deel zal uitmaken van mijn komende selectie? Ik denk dat dat te snel zal zijn.”

