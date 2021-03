Protesten blijven doorgaan in Myanmar ondanks brutale optreden van veiligheidsdiensten

De veiligheidsdiensten in Myanmar hebben vrijdag opnieuw verschillende protesten tegen de militaire staatsgreep neergeslagen. Er werden traangas en rubberen kogels ingezet, melden lokale media en ooggetuigen in verschillende delen van het land. In de noordelijke stad Mandalay zou zeker één man omgekomen zijn. Een plaatselijke journalist bevestigde aan het Duitse nieuwsagentschap dpa dat het slachtoffer omkwam door een schot in de hals.

Bijzonder veel betogers waren er opnieuw in de grootstad Yangon, in het zuiden van het vroegere Birma. Betogers trokken daar barricades op om de politie op afstand te houden. Maar dat hielp niets. “We hebben alles gedaan dat binnen onze mogelijkheden lag om hen op afstand te houden”, zei Lwin Ko Aung (27), een betoger uit het stadsdeel Sanchaung. Toch zijn veel betogers opgepakt. “Ze hebben onze protestactie neergeslagen en we zijn moeten weglopen. Maar we zullen snel terug zijn”, zei actievoerder Myo Myo (34).

Bloedigste dag

Volgens de VN doodden veiligheidsdiensten zeker 38 mensen woensdag. Het was de bloedigste dag sinds de protesten begin februari begonnen, na de staatsgreep. Het brutale optreden van de veiligheidsdiensten leidde wereldwijd tot verontwaardiging. In New York buigt de VN-Veiligheidsraad zich vrijdag opnieuw over de kwestie.

De militaire junta kondigde na de coup een noodtoestand af van een jaar. De betogers eisen nieuwe democratische hervormingen, de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi, die onder huisarrest staat, en de terugkeer van haar burgerlijke regering. De 75-jarige regeringsleidster won de parlementsverkiezingen in november.

Foto: via REUTERS