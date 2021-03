Sekswerkers zwijgen niet langer en komen op straat

Het is vrij uniek maar ze kunnen niet anders, klinkt het. Sekswerkers komen zondag in Brussel op straat op te betogen tegen de coronamaatregelen en vooral tegen het feit dat de regering hen gewoon negeert. “Sinds maart hebben we drie maanden kunnen werken. Veel meisjes zijn aangewezen op voedselhulp”, zegt belangenvereniging Utsopi in een pamflet.

Het moet van 2018 geleden zijn dat de Brusselse prostituees op straat kwamen. Om te demonstreren tegen het geweld in rosse buurten. Het was naar aanleiding van de moord op een jonge Afrikaanse die door een klant werd neergestoken. Voor zo ver bekend was het toen de eerste keer dat de prostituees in Brussel betoogden.

Geen recht op premie

Nu zondag verzamelen ze dus voor de tweede keer. Om de overheid te tonen dat ze aan de rand van de afgrond zitten. “Veel meisjes krijgen voedselpakketten omdat ze niets verdienen maar wel hun huur moeten betalen. Want ze hebben geen recht op een premie van de overheid. Wat ze vragen is enig perspectief. Alle niet-essentële contactberoepen zijn weer aan de slag. Maar over de sekswerkers heeft het Overlegcomité met geen woord gerept. Ze willen weer werken. In veilige omstandigheden. Maar ze vragen ook een beetje erkenning door de overheid. Want als men het over niet-essentiële contactberoepen heeft, worden zij altijd vergeten. Genegeerd, zeg maar. In tegenstelling tot in Nederland bijvoorbeeld waar sekswerkers wel expliciet worden vernoemd als de regering met nieuwe maatregelen komt”, zegt Marie van Utsopi.

Utsopi wil namens de naar schatting 26.000 tot 30.000 sekswerkers in ons land een oproep doen om een einde te maken aan de hypocrisie en het beroep van sekswerker als volwaardig te beschouwen. En ze willen weer werken. “Nu is het zo dat veel meisje clandestien werken om te kunnen overleven. Ze worden daarbij uitgebuit door klanten die ook wel weten dat de vrouwen geld nodig hebben”, klinkt het.

De manifestatie van de sekswerkers start zondag om 14 uur aan het Noordstation in Brussel.