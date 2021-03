Talloze gevechten overleefd, maar er stond intussen ook 100.000 euro op zijn hoofd: een van de meest gevreesde hooligans van Nederland op straat geliquideerd

Hij was een van meest gevreesde hooligans van Nederland en het beruchtste lid van de harde kern van voetbalclub Ajax. Martin van de Pol (57), alias Polletje, boezemde schrik in bij vriend en vijand. Al sinds de jaren 80 gold hij als een belangrijke leider van de F-side van Ajax, maar de laatste jaren was hij steeds minder te vinden in de Johan Cruijff Arena. Donderdagmiddag stierf hij op een paar honderd meter van zijn club toen hij geliquideerd werd op straat.