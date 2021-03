Boycot neemt serieuze vormen aan: Noorwegen ondanks gouden lichting met Erling Haaland niet naar WK 2022 in Qatar?

De roep om het WK voetbal in Qatar te boycotten, klinkt steeds luider in Noorwegen. Als het aan de leden van Rosenborg BK ligt, dan neemt hun nationale voetbalploeg niet deel aan het WK van 2022. Ze stemden massaal voor een boycot van de titelstrijd waarvoor de Noren zich nog moeten kwalificeren.

Maar liefst 202 leden steunden de boycot. Slechts 46 leden van Rosenborg willen dat de Noren wel gaan proberen het WK te bereiken. Noorwegen, dat met Erling Braut Haaland en Martin Ødegaard over een gouden lichting lijkt te beschikken, is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in het kwalificatietoernooi, dat eind deze maand van start gaat.

Noorwegen speelt op 24 maart tegen Gibraltar. Daarna staan duels met Turkije (27 maart) en Montenegro (30 maart) op het programma.

De uitslag van de stemming is een nederlaag voor het bestuur van de Noorse recordkampioen, die weinig ziet in een boycot van het WK. Eerder riepen de Noorse clubs Strømsgodset, Viking, Brann en Tromsø hun nationale voetbalbond en regering op om af te zien van deelname. Ze vinden dat Noorwegen een duidelijk standpunt moet innemen, nadat The Guardian heeft onthuld dat er 6.500 buitenlandse arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van stadions voor het WK.

Foto: REUTERS

De Noorse voetbalbond heeft voor 14 maart een vergadering gepland. Een mogelijke boycot van het WK staat nog niet op de agenda. Ook de Noorse regering kan besluiten het nationale team niet aan het kwalificatietoernooi voor het WK te laten deelnemen.

Qatar heeft in een reactie op de berichtgeving van The Guardian laten weten dat de omstandigheden voor buitenlandse werknemers de laatste jaren sterk verbeterd zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties zien echter onvoldoende verbetering.

Platini heeft geen spijt van WK in Qatar of EK over heel Europa

Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini is er nog altijd van overtuigd dat het de juiste keuze was om het WK van 2022 aan Qatar toe te wijzen. Nochtans was die toewijzing controversieel. Zo klagen mensenrechtenorganisaties met de regelmaat van de klok de werkomstandigheden van buitenlandse arbeiders aan. Het toernooi valt ook moeilijk in te plannen in de clubkalenders en er is uiteraard de hitte in het land.

Foto: EPA-EFE

“De Arabische landen hebben al tien keer een kandidatuur gesteld om het WK te organiseren. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal en dat is precies waarom ik voor hen heb gestemd. Voorwaarde was wel dat het WK zou plaatsvinden in december, wat nu het geval is”, zegt de 65-jarige Platini vrijdag in het Duitse blad Die Welt.

De Fransman heeft evenmin spijt van de beslissing om het EK 2020, dat door corona met een jaar is uitgesteld, in twaalf verschillende landen te houden. “Ik heb er echt geen spijt van. Dit EK zal het voetbal in Europa verder ontwikkelen want er zullen stadions worden gebouwd. Landen als Schotland, Ierland, Roemenië of Azerbeidzjan zullen er op een dag het EK kunnen organiseren”, gelooft Platini.

De voormalige topvoetballer werd in 2015 door de Ethische Commissie van de FIFA geschorst samen met toenmalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter vanwege een verdachte betaling vanuit de organisatie aan Platini. Beide mannen hebben altijd aangevoerd dat het geld een uitgestelde betaling was voor consultancywerk dat Platini had gedaan. De oorspronkelijke schorsing van acht jaar werd in het geval van Platini, op dat moment FIFA-vicevoorzitter, gehalveerd. De weg naar een nieuwe job in het voetbal ligt dus open voor de Fransman, maar hij houdt de boot voorlopig af.

“Ik heb altijd gezegd dat ik al mijn opties op tafel laat. Maar ik moet ook iets vinden dat mij ligt. Vandaag geniet ik van de luxe om tijd te hebben”, zegt hij.

Zijn schorsing blijft Platini onrechtvaardig vinden. “Ik blijf strijden tegen het onrecht en zal nooit opgeven, wat er ook gebeurt”, verzekert hij.

Naar verluidt zou de openbare aanklager in Zwitserland de laatste hoorzittingen in het onderzoek naar de verdachte betaling van twee miljoen dollar in de komende weken organiseren.