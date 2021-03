Vorige week nog van tafel geveegd, maar brengt het Overlegcomité nu wél versoepelingen? En wanneer mogen we weer een frisse pint gaan drinken?

Kleine versoepelingen en iedereen die de coronacrisis spuugzat is eindelijk perspectief geven. Dat is wat we straks mogen verwachten van de ondertussen goed ingeburgerde vrijdagse bijeenkomst van het Overlegcomité. De verschillende regeringen keuren daar naar alle verwachting een stappenplan goed met als sluitstuk de volledige heropening van de horeca. Al zullen we daar toch nog het nodige geduld voor moeten hebben.