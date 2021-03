Marc Noppen na 1 jaar corona: “Onvoldoende lessen getrokken uit de fouten”

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel in Jette, heeft in een blog tien lessen neergeschreven die hij heeft geleerd na 1 jaar coronacrisis. Binnen zijn ziekenhuis zag hij dat de kwaliteit van de zorg en de motivatie al die tijd hoog bleef, maar voor de politieke leiders in ons land is hij minder mals: “Tijdens en na de eerste golf zijn onvoldoende lessen getrokken uit de gemaakte fouten”, stelt hij.

Een crisis is een moment om jezelf te overstijgen, oordeelt Marc Noppen. En dat hebben de 4.000 gezonde en gemotiveerde ziekenhuismedewerkers van het UZ Brussel in het afgelopen jaar gedaan. Hij is fier op zijn personeel en de manier waarop ze zijn omgegaan met het crisismanagement en de omschakeling naar innovatie en digitalisatie.

LEES OOK. Stijgend aantal opnames intensieve zorg: maken varianten ons meer ziek of speelt er nog een ander effect? (+)

“Hertekening van de gezondheidszorg nodig”

De crisisaanpak van de negen bevoegde ministers en tientallen opgerichte adviesraden, overlegcomités of stuurgroepen “heeft gefaald”, vindt Noppen. “Tot op vandaag bestaat er geen structurele oplossing, en dit wordt dan ook slechts ten dele goedgemaakt door het sterkere leiderschap van de huidige eerste minister en minister van volksgezondheid. To do: wettelijk, inhoudelijk, structureel werk maken van een draaiboek “noodtoestand” en “crisismanagement”, verklaart de CEO van het UZ Brussel.

De versnippering van de bevoegdheidsverdeling in de gezondheidszorg is ons land niet ten goede gekomen en dus pleit Noppen voor een hertekening van die gezondheidszorg. Verder stelt hij dat de woonzorgsector “de zwartste bladzijde uit onze coronageschiedenis” is. Maar nadien is er wel op recordtijd een hechte samenwerking ontstaan tussen eerste lijn, huisartsen, woonzorgcentra en het ziekenhuis. “Geïntegreerde gezondheidszorg op locoregionaal niveau is de juiste manier”, stelt Noppen.

LEES OOK. De verontrustende curve die voor discussie zorgt binnen het Overlegcomité: krijgen we straks dan toch versoepelingen?