Een derde golf kan vermeden worden, ook met minder strenge maatregelen

We zouden vanaf morgen een daling moeten zien op het vlak van besmettingen en dus ziet het ernaar uit dat een derde golf vermeden kan worden, zelfs met minder strenge maatregelen. Dat zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum vrijdagvoormiddag.

“Het ziet ernaar uit dat we vorige week donderdag het hoogtepunt bereikt hebben”, Zei Steven Van Gucht hoopvol. In Vlaanderen is er een lichte daling van het aantal besmettingen geregistreerd(-4 procent) maar in Brussel en Wallonië blijven de cijfers stijgen (8 en 16 procent). Vooral in Henegouwen is er een hoge toename van het aantal besmettingen.

Toch ziet het er volgens het crisiscentrum naar uit dat een derde golf vermeden kan worden. “De cijfers tonen aan dat minder strenge maatregelen kunnen werken, als de bevolking ze volgt en ze blijft dragen. Ondanks dat we terecht al eens meer zeuren en morren, gaan we ons niet laten kennen”, Zei de viroloog.

Leeftijdsverschillen

Van Gucht benadrukte wel dat er nog steeds duidelijke verschillen te zien zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen op het vlak van besmettingen. Er is een beperkte dalingen bij kinderen (-5 procent) en een forse daling bij 90-plussers (-29 procent). Bij de andere groepen zijn er nog toenames, vooral bij tieners (+14 procent).

Ook op het vlak van overlijdens is er een duidelijk verschil. “De vaccinatiecampagne in de woon-zorgcentra laat zich voelen in de coronacijfers”, zei Steven Van Gucht tijdens de persconferentie vrijdagochtend. “Dit stelt ons hoopvol maar we mogen ons niet laten verblinden. Het virus blijft gevaarlijk.” Ondanks een daling van het aantal overlijdens bij de 85-plussers, waarschuwt Van Gucht voor het aantal overlijdens dat wel toeneemt bij diegenen onder de 85 jaar. ‘Het blijft cruciaal om ons aan de maatregelen te houden dus”, zegt hij.

Grotere bubbels

“Er staat een mogelijke uitbreiding van de bubbel buiten op de agenda van het Overlegcomité. Daarom willen toch nog dit punt aanhalen”, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdagochtend nog. Deze namiddag komt het Overlegcomité namelijk samen om mogelijke versoepelingen te bespreken en aan te kondigen.

Steven Van Gucht over de kans op besmetting bij buitenactviteiten

Toch benadrukt Van Gucht dat het niet is omdat het buiten minder gevaarlijk is, dat een besmetting onmogelijk is. “Het merendeel van de besmettingen vinden binnen plaats. Superverspreiding is buiten minder gemakkelijk omdat kleine druppels buiten sneller vervliegen, binnen is afstand houden moeilijker en het Uv-licht van de zon kan het virus doden op oppervlaktes. De kans is kleiner om besmet te worden buiten, maar die is niet nul. Denk aan de uitbraak in de rozentuin van het Witte Huis vorig jaar. Als we dicht bij elkaar zitten of staan is het perfect mogelijk elkaar buiten te besmetten. Alles hangt af van het aantal contacten, de dichtheid en de duur”, zegt Van Gucht.

Hij raadt daarom aan om af te spreken in beperkte kring en drukke plaatsen vermijden zodat afstand houden mogelijk is. “Vaak gebeuren de besmettingen voor of na een activiteit, bij de bespreking. Vermijd dat dus. Uit een Franse studie blijkt trouwens ook dat carpoolen voor meer besmettingen zorgt dan het openbaar vervoer. Vermijd dat dus ook”, raadt hij aan.

