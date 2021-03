Bevolking van Centraal-Griekenland in angst na zware aardbeving en naschokken

De mensen in de regio rondom de Centraal-Griekse stad Larissa krijgen geen rust. Nadat het gebied donderdagavond door een aardbeving met magnitude 5,9 was opgeschrikt, zorgden talrijke naschokken ook in de nacht van donderdag op vrijdag voor angst.

De Griekse rampbestrijdingsdienst riep de bevolking op voorzichtig te zijn en beschadigde gebouwen niet te betreden. Derhalve brachten vele mensen de nacht door in tenten, auto’s, of verder verwijderd in hotels of bij vrienden.

Nog niet veilig

Seismologen hebben het sein nog niet op veilig kunnen zetten en pronostikeren dat de nabevingen nog weken kunnen voortduren. Het feit dat er met de nieuwe beving van donderdagavond nog twee bijna even sterke andere hoofdbevingen zijn geweest, is een bijzonder fenomeen, zei onderzoeksleider Gerasimos Chouliaras van het Geodynamisch Instituut in Athene tegenover de krant To Proto Thema. Het kan om een andere tektonische slenk gaan. Andere geologen gewaagden tegenover de zender Skai van een nieuwe aftakking van een bestaande slenk.

De discussie helpt niet om de onrust bij de mensen weg te nemen. Op de staatstelevisie waren vrijdagmorgen beelden te zien van zwaar beschadigde of ingestorte huizen. Vooral in de sterk getroffen plaatsen Tyrnavos, Damasi en Elassona is de schade groot. Na de tweede beving zou het aantal beschadigde gebouwen in de honderden gaan. De regering heeft de getroffenen eerste financiële hulp toegezegd.

Beide bevingen waren over het hele Griekse vasteland waar te nemen, waaronder ook de steden Athene, Thessaloniki en Patras, alsmede enkele eilanden in de Egeïsche Zee.

Dodelijke slachtoffers of zwaargewonden zijn er evenwel niet.