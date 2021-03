In ongenade gevallen VN-ambassadeur Myanmar blijft voorlopig op post

De ambassadeur van Myanmar bij de Verenigde Naties, Kyaw Moe Tun, blijft voorlopig op post. De VN-ambassadeur keerde zich af van de militaire junta die in februari een staatsgreep pleegde in het Aziatische land.

Tin Maung Naing, Kyaw Moe Tun’s plaatsvervanger, die door de militaire junta aangeduid wed als zijn opvolger, diende donderdag zijn ontslag in, zegt de VN. Kyaw Moe Tun blijft zo op post, aldus de VN. Hij werd oorspronkelijk benoemd door de nu afgezette verkozen regering.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Myanmar, dat door het leger gecontroleerd wordt, ontsloeg Kyaw Moe Tun nadat hij een kritische toespraak had gegeven over de staatsgreep. Er werd toen gesproken over “hoogverraad”.

Bij de VN ontstond zo verwarring over wie nu Myanmar vertegenwoordigt. De militaire regering wordt internationaal niet erkend.

Emotionele toespraak

Kyaw Moe Tun gaf vorige vrijdag een tien minuten durende, emotionele toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN. Met bevende stem riep hij de wereld op om zich te verzetten tegen de “illegale en ongrondwettelijke” coup van vorige maand. Op het einde stak hij zijn hand op en bracht hij de drievingerige groet die gebruikt wordt door de prodemocratiebewegingen in Zuidoost-Azië, waarna applaus volgde.

LEES OOK. Protesten blijven doorgaan in Myanmar ondanks brutale optreden van veiligheidsdiensten