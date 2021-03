Honderden bestuurders geflitst maar niemand moet boete betalen: “We hebben het toestel eens nagekeken...”

Zele - Op de Europalaan in Zele heeft een flitspaal deze week nagenoeg alle bestuurders gefotografeerd die er langsreden. De politie laat weten dat niemand een boete in de bus zal krijgen.

“Na verschillende meldingen over een wel heel ijverige flitspaal op de N47 deze week hebben we het toestel eens nagekeken”, zegt Johan De Bruycker van de lokale politie Zele-Berlare.

“Na de recente ijking in opdracht van het Vlaams Gewest is het toestel met totaal andere en verkeerde instellingen teruggekomen. De paal flitste iedereen die er passeerde met een snelheid die hoger lag dan 70 kilometer per uur, terwijl 90 per uur er de maximaal toegelaten snelheid is. Zo zijn er toch enkele honderden bestuurders geflitst.”

Het gaat om een ouder toestel, de huidige flitspalen fotograferen zonder flits. “Alle gefotografeerde bestuurders kunnen gerust zijn: alle vaststellingen zijn geannuleerd wegens gebrek aan inbreuken.”

Het toestel is intussen juist geijkt en is in een andere paal geplaatst. Wie van plan was zijn gaspedaal op de Europalaan stevig in te duwen, is dus gewaarschuwd.