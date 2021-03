China gaat regulering techbedrijven verstrengen

China gaat de regulering van techbedrijven verstrengen, om efficiënter te kunnen optreden tegen monopolistische praktijken en financiële stromen die een risico vormen voor het financieel systeem. Dat heeft de Chinese premier vrijdag aangekondigd.

Eind vorig jaar hield de regering al de beursgang van de Ant Group van de Chinese webhandelpionier Jack Ma tegen. Het had de grootste beursgang ooit moeten worden.

Alibaba en zijn concurrent Tencent zijn de twee private mastodonten die de immense markt van elektronisch betalen in China in handen hebben, een sector die tot dusver weinig gereglementeerd is in een land waar cash geld nog maar weinig gebruikt wordt. Peking is in het bijzonder bezorgd over het toenemende belang van private concerns ten nadele van de traditionele banken, en over de leningen die die concerns toegekend hebben en die een risico kunnen vormen voor het financiële systeem van het land.

De Chinese premier Li Keqiang heeft daarom een “versterking van de regulering” in de digitale economie aangekondigd om “elk systeemrisico te vermijden”.