Paus is aangekomen in Irak voor historisch bezoek van het land

De paus is geland in Bagdad, de hoofdstad van Irak. Het bezoek van de 84-jarige kerkvorst is het eerste pauselijke bezoek ooit aan het land. Hij noemt het zelf een “emblematisch” bezoek, omdat Irak jarenlang het strijdtoneel is geweest van verschillende oorlogen.

Paus Franciscus I zal in vier dagen tijd kriskras over het land reizen om kerken en steden te bezoeken. In Bagdad zal hij een grote mis leiden en in Ur bezoekt hij de geboorteplaats van Abraham, de aartsvader die belangrijk is voor zowel Joden, christenen als moslims. Daarnaast zal hij ook een ontmoeting hebben met de belangrijkste sjiitische leider van het land, de 90-jarige grote Ayatollah Ali al-Sistani.

In februari werd het land weer geplaagd door enkele bomaanslagen en raketaanvallen, maar de paus herbevestigde zijn komst. Irak zet duizenden extra beveiligingspersoneel in. Velen noemen het bezoek “het risicovolste” dat de paus tot nog toe gemaakt heeft. Verschillende sjiitische militante groepen protesteerden al tegen het bezoek van de paus, wegens “Westerse inmenging”, maar veel Irakezen hopen dat dit bezoek een nieuw perspectief over het land oplevert. “Het bezoek van de Paus verandert hier misschien niets, maar in andere landen zullen mensen misschien met nieuwe ogen naar ons land kijken, en meer zien dan alleen maar bomaanslagen en oorlog,” zegt Ali Hassan, een dertigjarige inwoner van Bagdad die familie komt oppikken op de luchthaven.