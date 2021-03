Zijn zwangere vriendin werd in het bos doodgebeten, maar nu is hij zelf in verdenking gesteld: kreeg zijn hond illegale africhting?

De vriend van de 29-jarige Elisa Pilarski, die midden november 2019 werd doodgebeten in een bos in het Noord-Franse departement Aisne, is nu zelf in verdenking gesteld. Volgens het gerecht is Elisa niet door een meute jachthonden doodgebeten, maar wel door Curtis, de pitbull van Christophe Ellul die de zwangere vrouw toen uitliet. Kreeg Curtis een gevaarlijke africhting, die zelfs onwettig is?