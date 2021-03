Vincent Kompany over laatste rechte lijn naar play-offs: “We houden de stress goed buiten de groep”

Met nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie staat Anderlecht nog niet waar het wil en moet staan, in de top vier. Paars-wit komt voorlopig één puntje te kort. Zondag, thuis tegen KV Mechelen, moet er opnieuw gewonnen worden. Van Play off 1-zenuwen merkt Vincent Kompany bij zijn jongens nog weinig. “Ik heb het gevoel dat we de stress goed buiten de groep weten te houden.”

“Een leuke ploeg om naar te kijken”, zegt Vincent Kompany over zijn tegenstander van komende zondag, KV Mechelen. Malinwa is negende met vijf punten minder dan Anderlecht. ”Ze zijn altijd gevaarlijk. In de heenwedstrijd hebben we daar een resultaat geboekt dat we niet verdienden (het werd 2-2, nvdr.). Mechelen was toen veel beter dan wij. Het heeft me verrast dat ze daarna door zo‘n lastige periode gingen, maar ik moet de coach proficiat wensen omdat hij zijn lijn heeft aangehouden. En nu staan ze waar ze moeten staan.”

Paars-wit moet in de resterende vijf wedstrijden nog minstens één plaatsje opschuiven, maar als we Kompany mogen geloven is er van spanning bij zijn jongens weinig sprake. “Ik heb het gevoel dat we de stress goed buiten de groep weten te houden”, aldus de RSCA-coach. ”We hebben het geluk dat we door onze jeugd beschikken over een gezonde dosis naïviteit. Als je vijftien jongens hebt die nog geen 21 jaar zijn, krijg je elke dag enthousiasme. Het is zaak om dat enthousiasme ook in wedstrijden op de mat te brengen. Als dat lukt, maak ik me weinig zorgen.”

De recuperatietijd na de bekerwedstrijd van woensdag is kort, maar Anderlecht is zonder grote of kleine pijntjes uit de Croky Cup gekomen. “Dat is het voordeel van die jonge spieren en gewrichten. Op vlak van recuperatie zitten wij goed.” Zelfs Elias Cobbaut en Yari Verschaeren, die hun comeback vierden na lange afwezigheid, hebben de wedstrijd zonder problemen verteerd. ”Elias heeft het wel lastig gehad in het laatste kwartier, maar dat hadden we verwacht. Die 90 minuten in de benen zullen hem deugd doen.”

“Half geheim houden”

Door de terugkeer van mannen als Cobbaut en Verschaeren, en eerder ook Trebel, is er meer keuze bij Anderlecht. Kompany is er niet rouwig om. “Het is een keuzeprobleem waar ik graag mee te kampen krijg. Het is wat zoeken naar een evenwicht tussen de mannen in vorm opstellen, maar ook niet te veel wisselen en zo de balans verstoren”, weet hij.

Of Hannes Delcroix zondag terugkeert na zijn kleine dijblessure, wilde Kompany nog niet verklappen. “Hij is op de goeie weg, maar ik ga het nog wat half geheimen houden”, aldus Kompany. ”Jullie zullen wel zien, maar zo erg als gevreesd is zijn blessure alvast niet.”