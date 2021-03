Man met mes opgepakt nabij joodse school in Marseille

In de Franse havenstad Marseille is vrijdag nabij een joodse school een man met een mes opgepakt. Dat melden Franse media.

Politieprefect Frederique Camilleri zei aan de krant La Provence dat scholieren de zowat zestigjarige man hadden opgemerkt. Hij stapte met een mes in zijn hand en stapte toen naar een koosjer voedingswinkel. Daarop is de man opgepakt, niemand raakte gewond. Over een mogelijk motief van de man is nog niets geweten, aldus het politiehoofd.

Radiostation Franceinfo meldde uit politiebron dat de man psychologische problemen zou hebben en dat de politieprefectuur heeft gelast de beveiliging van de joodse gemeenschap in Marseille meteen op te voeren.