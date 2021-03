Gegevens van meer dan miljoen Lufthansa-passagiers gehackt

Hackers zijn er bij een aanval op het bedrijf Sita, dat IT-diensten levert aan luchtvaartbedrijven, in geslaagd aan de haal te gaan met een reeks klantengegevens. Ook de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa is betrokken: volgens een woordvoerder zijn zowat 1,35 miljoen klanten van het getrouwheidsprogramma ‘Miles and More’ getroffen. Ook Lufthansa-dochter Brussels Airlines gebruikt dat programma.

De hackers zouden aan gegevens zijn geraakt als het nummer van de ‘Miles and More’-kaart, het statusniveau van de klant en soms ook de naam van de reiziger. Informatie als paswoorden, mailadressen en andere persoonlijke gegevens zouden ze niet buitgemaakt hebben. Lufthansa, de moedergroep van Brussels Airlines, zei vrijdag dat zowat 1,35 miljoen klanten van het programma getroffen zijn. Maar zij moeten geen actie ondernemen, klonk het in Duitsland.

Volgens Lufthansa zouden de hackers via een Aziatische luchtvaartmaatschappij die ook in het ‘Star Alliance’-samenwerkingsverband zit, zich toegang hebben verschaft tot de gegevens van de klanten van ‘Miles and More’. Sita bevestigde de cyberaanval officieel. “Het ging om een erg complex uitgevoerde aanval”, aldus het bedrijf. “We hebben snel gereageerd en gerichte inperkingsmaatregelen genomen.” Het bedrijf verwijst reizigers met vragen door naar hun luchtvaartmaatschappij.

Sita is naar eigen zeggen wereldwijd de leidinggevende ICT-specialist in de luchtvaart. De onderneming is voor zo goed als de hele sector actief.