“Adviseurs van gouverneur New York pasten aantal coronadoden in rusthuizen aan”

Vooraanstaande adviseurs van de gouverneur van New York, de Democraat Andrew Cuomo, zouden een rapport over het aantal coronadoden in de rusthuizen hebben aangepast. Enkel personen die in de rusthuizen overleden werden meegeteld, waardoor het cijfer een derde lager uitviel dan de werkelijke dodentol. Dat meldt The New York Times vrijdag op basis van interviews en documenten die de krant in handen kreeg.

Volgens The New York Times zouden adviseurs van de gouverneur een rapport over het aantal coronadoden in de rusthuizen naar beneden toe bijgesteld hebben, toen bleek dat het cijfer torenhoog boven dat van andere staten uitstak. Het getal van 9.250 rusthuisbewoners die tot en met juni 2020, in een periode toen New York zwaar werd getroffen door het coronavirus, overleden aan de gevolgen van Covid-19, werd bijgesteld naar 6.432. Dat cijfer omvat echter enkel bewoners die in de rusthuizen zelf overleden en niet degenen die naar een ziekenhuis werden overgebracht en daar stierven. Uit data van het ministerie van Volksgezondheid zou volgens the New York Times blijken dat de sterftecijfers toen zelfs 50 procent hoger lagen dan officieel werd gecommuniceerd.

LEES OOK. De val van ‘nationale held’ Andrew Cuomo: strippoker op het vliegtuig, seksueel getinte vragen en een kus op de lippen (+)

Cuomo zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. Eerder deze week beschuldigden drie vrouwen de Democratische gouverneur reeds van ongewenste intimiteiten. Daarop bood Cuomo publiekelijk zijn verontschuldigingen aan. De minister van Justitie van New York, Letitia James, liet weten een onderzoek te zullen openen.