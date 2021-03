Een dag na de pandoering op Genk blikt Wouter Vrancken vooruit naar Anderlecht: “Vertrouwen dat we de rug gaan rechten”

Bij KV Mechelen ontwaakten ze vandaag met een serieuze bekerkater. Geen zalige roes zoals die van 2 mei 2019, maar een pijnlijke herinnering aan een avond in Genk waarop alles misliep (4-1). Op zijn persbabbel kwam Wouter Vrancken nog eens terug op het débacle in Genk en blikte hij ook vooruit naar de match van zondag op Anderlecht. “De druk ligt bij hen. Zij moeten absoluut PO1 halen.”

Zestien uur na affluiten zat de bekerexit nog altijd hoog bij Vrancken. “De manier waarop was voor mij een grotere ontgoocheling dan het verlies zelf. Tegen een topploeg als Genk kan je altijd verliezen. Maar je moet er als ploeg wel alles aan doen. Iedereen heeft recht op een mindere match, maar ik verwacht van mijn spelers dat ze altijd vollebak gaan. Dat heeft niks met een slechte pass of controle te maken. Dat is iets wat tussen de oren zit. Ook in moeilijke momenten verwacht ik van mijn spelers dat ze elkaar helpen. Dat ontbrak in onze eerste helft tegen Genk. Dat was de grootste ontgoocheling.”

Rug rechten

Maakt de coach zich niet ongerust na zo een non-prestatie, net nu het kampioenschap in een beslissende fase komt? “Voor een stuk wel. Ik vind het heel jammer wat er is gebeurd. Anderzijds heb ik er ook wel vertrouwen in dat we onze rug gaan rechten op mentaal vlak. Niet zo heel lang geleden verloren we met 0-4 van Standard, na een vergelijkbare wedstrijd. Meteen daarna hebben we onze rug gerecht op basis van een goeie mentaliteit en veel intensiteit. Ik verwacht van mijn speler dat ze dat zondag opnieuw doen.”

Druk bij Anderlecht

Zowel voor Anderlecht als voor KV Mechelen staat er zondag wel wat op het spel. De Brusselaars moeten zorgen dat ze de aansluiting met de top vier niet verliezen. Voor KV Mechelen geldt hetzelfde, maar dan met de top acht. “De druk ligt bij hen”, stelt Vrancken duidelijk. “Zij moeten absoluut PO1 halen, lijkt me. Wij mogen, gezien ons parcours, al tevreden zijn dat we nog belangrijke matchen kunnen spelen in de strijd om PO2. Alles wat we kunnen pakken, moeten we ook proberen pakken. Let wel: op alle vlakken zou het goed zijn als we die playoffs halen. Ook naar de voorbereiding voor volgend seizoen toe. Als we midden april al moeten stoppen met shotten, dan is dat slecht nieuws voor onze voorbereiding van volgend seizoen.”

Vanlerberghe geschorst

Tegen Anderlecht kan Vrancken niet rekenen op de geschorste Vanlerberghe. Vranckx of Defour zijn de meest logische vervangers centraal op het middenveld. “Tegen Genk heeft Aster daar in de tweede helft gespeeld. Hoe fit Defour is? Zo fit als hij kan zijn. Hij doet er alles aan. Alleen is het met hem altijd een beetje kijken. Tegen Beerschot stond hij aan de aftrap maar zat hij op een bepaald moment aan zijn limiet. Dan moet je zien dat er iemand klaarstaat om over te nemen. We moeten een plan B hebben.”

Shved kreeg tegen Genk een tik te verduren maar geraakt normaal gezien wel opgelapt. Op de definitieve selectie is het wachten tot morgen.