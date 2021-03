Democraat sleept ex-president Trump voor de rechter voor bestorming Capitool

Een Amerikaanse politicus die als aanklager betrokken was bij het mislukte impeachmentproces tegen Donald Trump, sleept de voormalige president nu voor de rechter. Democratisch Afgevaardigde voor Californië Eric Swalwell houdt Trump en anderen verantwoordelijk voor de gevolgen van de bestorming van het parlementsgebouw Capitool in Washington op 6 januari, berichten Amerikaanse media vrijdag.

De Democraat klaagt ook de zoon van Trump, Donald Trump Jr., advocaat Rudy Giuliani en de Republikein Mo Brooks aan. Volgens Swalwell zijn aanhangers van Trump opgehitst met leugens over verkiezingsfraude. Dat leidde volgens hem tot de gewelddadige bestorming van het Capitool toen het parlement zich daar boog over de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Democraten probeerden na die rellen al om Trump via het parlement te vervolgen en af zetten , maar dat liep op niets uit. Er was niet genoeg steun in de Senaat om de miljardair te veroordelen. Hij heeft er sindsdien op gezinspeeld dat hij in 2024 misschien weer meedoet aan de presidentsverkiezingen.

Hoewel Trump in de Senaat vrijuit ging, zijn de juridische problemen van de oud-president daarmee nog niet achter de rug. Eerder spande de Democraat Bennie Thompson al een rechtszaak tegen hem aan vanwege zijn aandeel in de bestorming. Daar komt nu de zaak van Swalwell bij. Hij eist volgens nieuwssite Axios onder meer een niet nader genoemde schadevergoeding.