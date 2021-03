Verdachte van steekpartij in Zweden in voorlopige hechtenis

Een Zweedse rechtbank heeft vrijdag beslist om de vermoedelijke dader van een steekpartij woensdag in afwachting van zijn proces op te sluiten. De 22-jarige Afghaan zou in de stad Vestlanda zeven personen hebben neergestoken, vier van hen liggen nog in het ziekenhuis.

De man, die verdacht wordt van zevenvoudige poging tot moord, wordt in voorlopige hechtenis geplaatst omdat de rechtbank van mening is dat er risico op recidive en/of vluchtgedrag is. Bovendien moet hij ook een psychiatrisch onderzoek ondergaan. De verdachte zelf schreeuwde volgens lokale media zijn onschuld uit in de rechtszaal.

Donderdag werd reeds bekendgemaakt dat de verdachte op dit ogenblik niet meer van terreur wordt verdacht, al loopt het onderzoek nog. In Vetlanda, in het zuiden van Zweden, stak de man woensdag zeven mensen neer op verschillende plaatsen in het stadscentrum. Vier van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. De dader zelf werd door de politie in het been geschoten.

Volgens lokale media stond de man bij de politie gekend voor een kleinschalig drugsfeit.