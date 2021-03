Britse prins Philip na ingreep aan hart weer naar ander ziekenhuis overgebracht

Prins Philip (99) is na een geslaagde hartoperatie in een gespecialiseerde kliniek weer naar een privéziekenhuis in Londen overgebracht, zo heeft Buckingham Palace vrijdag meegedeeld. “De hertog zal waarschijnlijk voor verdere behandeling enkele dagen in het ziekenhuis blijven”, klinkt het in de mededeling.

De prins-gemaal van koningin Elizabeth II is sinds meer dan twee weken in behandeling, zijn langste periode in het ziekenhuis tot nu toe. Met corona zou het niets te maken hebben. Philip en de 94-jarige Queen kregen al een eerste inenting tegen het virus.

Terwijl haar echtgenoot in het ziekenhuis ligt en het koningshuis overhoop ligt met haar kleinzoon Harry, vindt Elizabeth II troost bij twee nieuwe corgi’s, meldde het tabloid The Sun vrijdag. De kleine herdershond is al meer dan 75 jaar haar lievelingsras.

Volgens de krant houden de twee honden de koningin sinds verscheidene weken gezelschap in Windsor Castle, ten westen van Londen, waar ze sinds een jaar verblijft vanwege de pandemie van het coronavirus.

De Queen had al verscheidene corgi’s, maar de laatste stierf in 2018. “De koningin is dolblij”, vertrouwde een niet nader genoemde bron binnen het Paleis aan The Sun toe. “Ze brengen alle twee veel leven in het kasteel terwijl Philip in het ziekenhuis ligt.” Volgens The Sun had de koningin tot de komst van de nieuwe corgi’s alleen nog een dorgi, een kruising tussen een teckel en een corgi.