Franse sterdanser Patrick Dupond overleden

De vroegere Franse sterdanser Patrick Dupond is vrijdag aan de gevolgen van een “plotselinge ziekte” op 61-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn entourage aan het Franse persbureau AFP laten weten.

“Patrick Dupond is vanmorgen heengegaan om met de sterren te dansen”, zei zijn levenspartner Leïla Da Rocha.

De Fransman werd in 1980 sterdanser aan de Opéra national van Parijs en vergaarde wereldfaam. Hij werkte met groten uit de dans zoals Rudolf Noerejev, Maurice Béjart en Alvin Alley. In 1990 werd Dupond in opvolging van Noerejev directeur dans bij dezelfde culturele instelling, om vijf jaar later over te stappen naar de Opéra de Paris. Die ontsloeg zijn directeur ballet in 1997.