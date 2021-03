Referee Department: “Goal van Standard was buitenspel, doelpunt van Club Brugge terecht afgekeurd”

Volgens het Referee Department was de beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen om de goal van David Okereke in de veelbesproken Standard-Club af te keuren correct. “De scheidsrechter was verward door de informatie die hij doorkreeg.” Maar ook de 1-0 van Muleka had niet toegekend mogen worden.

Het ontbreken van de VAR maakte van een avondje Sclessin een heus circus. Tijdens de match was er geen tumult over de 1-0 van Jackson Muleka, maar achteraf bleek dat Joao Klauss, die de assist gaf, voorafgaand buitenspel stond. De analyse van het Referee Department bevestigt dat. “We verwachten dat de speler (Klauss, nvdr.) afgevlagd wordt voor buitenspel.”

Meer heisa was er over de 1-1 van David Okereke in de 92ste minuut. Daarvoor ging er hands van de mee opgekomen Simon Mignolet aan vooraf, maar ref Verboomen keurde het doelpunt eerst af, dan goed en uiteindelijk weer af. Een terecht besluit, zo oordeelt het Referee Department. “In minuut 92 krijgt Club Brugge een hoekschop. Denswil kopt de bal in richting doel en raakt daarbij de arm van Mignolet, waarna Okereke kan scoren.”

“De scheidsrechter keurt de goal af voor hands van Mignolet en veel emotie en verwarring volgt. Omdat de VAR niet in gebruik is tijdens de match kan er geen review plaatsvinden. De scheidsrechter is verward door de informatie die hij via zijn headset doorkreeg en keurt de goal goed. Maar, door de chaos en de emotionele sfeer, gaat de scheidsrechter de situatie met zijn assistent bespreken. Uiteindelijk bevestigt hij de aanvankelijke beslissing om de goal af te keuren voor hands. Het Referee Department ondersteunt de beslissing van de scheidsrechter.”