Grotere buitenbubbel, horeca heropent ten vroegste op 1 mei en meer mensen op begrafenissen: om 19 uur licht Overlegcomité beslissingen toe

Het Overlegcomité heeft zich vrijdag om 14 uur gebogen over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen in België. Er werd beslist de buitenbubbel te vergroten van vier naar tien personen, zo werd bevestigd aan onze redactie. Daarnaast worden ook de regels rond begrafenissen versoepeld en worden ook op de heropening van sectoren als cultuur en horeca data geplakt. De beslissingen zullen om 19 uur toegelicht worden op een persconferentie.

De federale regering had vrijdagochtend op het kernkabinet een akkoord bereikt over enkele versoepelingen, waaronder een grotere buitenbubbel en 50 personen toelaten op begrafenissen. Die twee voorstellen werden op tafel gelegd in het Overlegcomité en werden allebei weerhouden, zo vernam onze redactie. Opmerkelijk is dat de buitenbubbel eerst zou worden vergroot van vier naar acht personen, maar even later werd dat toch nog verhoogd naar tien. Dat gaat maandag in, en geldt dit weekend dus nog niet.

Verdere versoepelingen volgen later. Vanaf 1 april zouden buitenactiviteiten zoals niet-professionele sporttrainingen weer mogen doorgaan met tien personen, en tot 50 mensen voor erediensten en cultuurevenementen. In de paasvakantie (5 tot 18 april) zouden kinderen tot 13 jaar dan weer wat meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld om deel te nemen aan jeugdkampen.

Reisverbod

Het reisverbod blijft verrassend genoeg voorlopig wel overeind: dat zou dan toch blijven gelden tot 19 april, de dag na de paasvakantie dus. Al is er naar verluidt wel speelruimte: als de verschillende gewesten hun quarantainecontroles op orde hebben, zou het afschaffen van het reisverbod weer overwogen kunnen worden.

Ten vroegste op 1 mei zouden er ook versoepelingen binnenskamers op tafel liggen. Dan zou ook de horeca de deuren weer mogen openen, weliswaar “onder strenge voorwaarden”.

Onderwijs

Puur formeel kwam ook het onderwijs aan bod, want dat is een regionale bevoegdheid. Het Overlegcomité bevestigde daar de versoepelingen die Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) voorgesteld had na onderhandelingen met het onderwijsveld.

Concreet: vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs weer schooluitstappen van één dag toegelaten. Kwetsbare groepen mogen weer voltijds contactonderwijs organiseren en in het hoger onderwijs zou één dag per week contactonderwijs toegelaten worden.