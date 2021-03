Timing is alles: IFAB sleutelt daags na Standard-Club Brugge aan regels rond handspel

Het International Football Association Board (IFAB) verandert zijn regels omtrent handspel. Scheidsrechters hoeven komend seizoen niet meer te fluiten als een onbewuste handsbal indirect een doelpunt of scoringskans oplevert. Dat heeft het IFAB gemeld.

‘Aanvallend hands’ is nu altijd nog een overtreding, maar dat geldt vanaf 1 juli alleen nog als een speler na een handsbal ook zelf scoort. Competities kunnen als ze willen de wijziging ook vroeger doorvoeren. Het blijft aan de ref om te beoordelen of het om een onbewuste of opzettelijke handsbal gaat.

De mededeling van het IFAB komt daags nadat een ‘aanvallende handsbal’ in ons land veel stof deed opwaaien. Club Brugge leek donderdag op bezoek bij Standard in de kwartfinales van de Beker van België in het slot de gelijkmaker te scoren, maar doelman Simon Mignolet, die mee was opgerukt bij een hoekschop, beging in aanloop naar de treffer onvrijwillig hands. De ref keurde de goal na een hele poos af, waardoor Club zijn beker-ambities moest opbergen.