Wie vergezelt Club Brugge naar PO1? Nog tien kandidaten voor drie plaatsen, dit is hun programma

Met vijftien punten voorsprong, twee matchen minder gespeeld en nog maar vijftien punten te verdienen voor de meerderheid van de ploegen, is Club Brugge sowieso al zeker van een plaats in playoff 1. Maar wie worden de tegenstanders van de titelverdediger? Tien (!!) teams komen nog in aanmerking voor de drie resterende plaatsen. Wat is hun programma, wat zijn hun kansen?