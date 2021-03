Motoragent maakt zware smak nadat hij gsm’ende bestuurder wil controleren

Brussel - Aan de Werkhuizenkaai gebeurde vrijdagnamiddag iets voor 15 uur een spectaculair ongeval waarbij ook een motorrijder van de Brusselse politie betrokken raakte. “Die wilde een automobilist controleren die bezig was met zijn gsm achter het stuur”, vertelt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. “Wat er vervolgens exact gebeurde, zal nog moeten worden onderzocht.” (Lees verder onder de video)

Zware aanrijding in Brussel. Video: Robin De Becker

Feit is wel dat zowel de wagen als de motorrijder zware schade opliepen. Of de automobilist de motorrijder al dan niet opzettelijk aanreed, moet dus volgens de politie nog onderzocht worden. De agent moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn leven zou niet in gevaar zijn.

Ook de automobilist werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het tramverkeer lag even stil zodat de nodige vaststellingen en opruimwerken in alle rust konden gebeuren.