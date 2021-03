Al 183 boeken op de teller. Waar Marc de Bel al die ideeën vandaan haalt? Verder dan de veranda hoeft hij niet te gaan

180 boeken heeft hij al op de teller. Maar hoe speel je zoiets klaar? Voor de vijftigste verjaardag van de Jeugdboekenmaand duiken we onder in de wereld van Marc de Bel (66). Hij vertelt hoe ‘Het ei van oom Trotter’, ‘Blinker’ en ‘De zusjes Kriegel’ tot de ‘Boeboeks’ tot leven zijn gekomen. Dat gebeurt niet alleen in zijn hoofd, maar ook in zijn huis en tuin. Al vanaf de voordeur.