George Floyd werd een symbool, zijn dood zette het land in brand: VS kijkt bibberend uit naar proces van het jaar

Maandag start het proces van ‘The people of Minnesota vs Derek Chauvin’. De beschuldigde is de agent die George Floyd met de knie tegen het asfalt drukte tot die stierf. De rechtszaak roept in de VS nare herinneringen op aan de zaak-Rodney King. De beelden in beide zaken bewijzen de zware mishandeling van een zwarte man door blanke agenten. In Minneapolis wordt gebeden dat de vergelijking daar stopt. In 1992 brandde Los Angeles zes dagen lang nadat de agenten vrijuit gingen. Nog steeds is het een moeilijke zaak om agenten voor excessief of raciaal geweld veroordeeld te krijgen.